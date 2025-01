Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Continuen els treballs de sanejament del tram de muralla de la Llengua de Serp, al Turó de la Seu Vella, que va registrar un despreniment el passat dia 4 i que va obligar a tancar l’accés a aquesta zona i part dels carrers Ronda Seu Vella i Sant Andreu. La caiguda es va produir per filtracions d’aigua i la Paeria està analitzant l’estat intern del mur per determinar si fan falta més actuacions per consolidar el terreny.