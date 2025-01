Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre dotacions dels Bombers van acudir ahir a la tarda al passeig de Ronda al ser alertats d’un possible incendi d’habitatge en un pis del número 39. Van comprovar que era una olla al foc, per la qual cosa l’incident va quedar en un conat. D’altra banda, diumenge a la nit hi va haver un foc de xemeneia en una casa de la partida Quatre Pilans.