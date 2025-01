Multa de 200 € per maltractar un arbre a Lleida

Dos-cents euros de multa per maltractar a un arbre. Aquesta és la sanció que l’ajuntament ha imposat a un home que la Guàrdia Urbana va denunciar el 26 de maig de l’any passat “per activitats lesives o agressives sobre els espais verds que els puguin ocasionar danys”. Els fets que han portat a aquesta resolució van tenir lloc el 26 de maig de l’any passat, quan dos policies locals que regulaven el trànsit a la confluència de les avingudes Tarradellas i Victoriano Muñoz van veure un individu que estava sacsejant un arbre dels diversos que hi ha aquesta zona que tenen un tronc petit, amb un diàmetre màxim de 10 centímetres, fent-li caure les fulles, segons consta en l’expedient. Llavors, els agents van procedir a identificar-lo i el van denunciar per aquesta acció.

L’home no va pagar voluntàriament ni va presentar al·legacions contra la denúncia, per la qual cosa el consistori va tramitar un procediment sancionador d’acord amb l’ordenança per a la protecció i la gestió dels espais verds.

Manipular plantes, arbres o arbustos i altres espècies herbàcies està prohibit amb caràcter general.

L’expedient indica que qualsevol manipulació de plantes, arbres, arbustos o espècies herbàcies està prohibida amb caràcter general i que en aquest cas el denunciat va causar danys a l’arbratge amb una actitud que és qualificada com a agressiva. Per això, li acaba imposant la multa de 200 euros.