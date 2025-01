Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 8 mesos de presó un estafador multireincident que l'abril del 2020 va vendre un mòbil a una altra persona a través d'un portal de segona mà a internet i no li va enviar el telèfon, malgrat que el comprador li havia ingressat 800 euros. El tribunal ha dictat sentència oral aquest dimecres arran d'un pacte de conformitat entre Fiscalia i defensa per aplicar-li l'atenuant molt qualificada d'anomalia psíquica. L'acusat ha declarat a distància des del centre penitenciari d'Alacant, on compleix condemna per una altra estafa, i ha demanat perdó a la víctima després de reconèixer els fets. La sentència també l'obliga a pagar 270 euros de multa i a retornar els 650 euros que encara deu a la persona estafada.

Segons la sentència, que ja és ferma, la víctima va fer dos pagaments de 500 i 300 euros a l'acusat per tal d'adquirir un telèfon que aquest oferia a través d'un anunci a internet. L'enviament del terminal no es va arribar a produir i l'acusat tan sols li va retornar 150 euros al cap d'unes setmanes.

La instrucció del cas va anar a càrrec del jutjat de Solsona i l'home ha quedat condemnat per un delicte d'estafa agreujada. Se'l considera un estafador multireincident perquè acumula almenys tres condemnes anteriors per estafa, entre els anys 2018 i 2019, per part de jutjats de Pamplona, Zamora i Benidorm, a les quals cal afegir la que el manté actualment empresonat.