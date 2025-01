Denuncien que un bloc de pisos de Llívia ja porta sis mesos sense llum

Veïns d’un bloc d’habitatges de Llívia que es va incendiar l’agost passat denuncien que des d’aleshores no tenen electricitat a l’edifici, tant a les zones comunes com als habitatges, perquè la propietat es nega a fer les reparacions necessàries del quadre elèctric. Una situació que els 20 veïns del bloc, situat al número 1 del carrer Albareda, suporten des de fa més de 6 mesos i que n’ha obligat alguns a allotjar-se amb familiars, mentre que d’altres afronten aquests dies amb mantes, carregant els mòbils en bars, comprant generadors elèctrics i dutxant-se amb aigua freda, al gimnàs o en cases d’amics. “És trist viure en una situació així a l’hivern”, lamenta un veí.

El problema va començar amb l’incendi del 16 d’agost passat, que tot apunta que es va originar per una manipulació il·legal del quadre elèctric i que va calcinar la sala dels comptadors, que ahir estava exactament igual que el dia de l’incendi. “A l’edifici hi ha diversos pisos de la Sareb, i sabem que està pendent d’adquirir tot el bloc a l’actual propietat, però l’operació està immersa en un procés judicial que porta més d’un any obert i no sabem quant durarà i mentrestant l’actual propietat no vol assumir la reparació de la llum ni la Sareb pot actuar fins que no sigui el titular de tot el bloc, i aquí estem, sense llum i sobrevivint”, lamenta un altre veí. Des de la Sareb van assenyalar que no poden fer gestions que corresponen a la comunitat de veïns fins que no se certifiqui el traspàs de tot l’immoble per ordre judicial. Fins aleshores aquesta societat “no hi pot accedir, ni fer gestions en nom d’una propietat que no li correspon”. Van afegir que estan pendents de la resolució del procés, però que quan hi va haver l’incendi tenien acordat que “els inquilins de l’anterior propietari passarien a ser de la Sareb”.

La Paeria diu que continuarà fent de mitjancera amb la propietat i els residents del bloc per resoldre la situació

Els veïns també critiquen la Paeria. “El dia de l’incendi ens van dir que tindríem llum al cap de dos dies i no han fet res”, critiquen. Des de l’ajuntament van dir que, malgrat tractar-se “d’un assumpte privat”, continuaran mediant amb la propietat i els residents per resoldre aquesta situació.