Expedient a Ambulancias Egara per recollir una pacient un dia tard

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha obert un expedient a Ambulancias Egara, concessionària del transport sanitari a Lleida, per tardar més de 23 hores a recollir una pacient de 99 anys a l’hospital Arnau de Vilanova per portar-la a casa. Va succeir el 17 de desembre passat, quan va ser donada d’alta abans del migdia. El SEM certifica que l’ambulància es va sol·licitar a les 12.00 hores, però no va arribar fins passades les 11.00 de l’endemà.

La filla de la pacient, que la va acompanyar en tot moment, explica que “primer van dir que portava entre cinc i sis hores de retard, però vam haver de passar un dia sencer més a l’hospital”. Matisa que el servei urgent que les va portar a l’Arnau sí que va ser puntual, i agraeix el “bon tracte i el gran treball que fan els seus sanitaris”. Sobre això, explica que “ens van permetre quedar-nos i esperar el vehicle a l’habitació on la meua mare va estar ingressada durant una setmana”.

La filla de la pacient explica que “les infermeres del torn de nit em van dir que aquests retards tan importants cada vegada passen amb més freqüència” i lamenta que, malgrat els retards, “l’ambulància no va anunciar l’arribada amb cap antelació per vestir la meua mare”. Afegeix que “el vehicle semblava nou, però no portava la calefacció encesa i vaig haver de tapar-la amb dos mantes”.

Ambulancias Egara ha admès un col·lapse en el servei de transport programat (no urgent) a l’“estar saturats” per “un increment de pacients que el concurs de transport no ha estat capaç d’assumir”. Fonts del SEM, per la seua part, expliquen que “tenim un boom molt alt de peticions i les ambulàncies no urgents tenen un marge d’arribada de quatre hores”, però afirmen que aquestes demores tan elevades no són habituals. “Hem demanat explicacions a l’empresa, mirarem quines mesures contractuals podem prendre i també ens posarem en contacte amb la família”, van afegir. No obstant, el SEM indica que Egara ha portat a terme millores en el servei en els últims mesos, com la incorporació de dos unitats per reforçar sobretot els matins dels dilluns, quan es concentra un major nombre d’altes hospitalàries.

Ivenom Ambulancias Egara és l’empresa proposada per a l’adjudicació i la que ha obtingut la puntuació més alta en el lot de Lleida del gran contracte de les ambulàncies, que el SEM preveu adjudicar pròximament per als propers cinc anys.