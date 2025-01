La Paeria convocarà 27 concursos per a 118 places enguany

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria té previstes per a aquest any vint-i-set convocatòries de personal funcionari de carrera i de personal laboral per cobrir un total de 118 places. A més, tramitarà les convocatòries que es derivin de l’oferta d’ocupació pública del 2025 i 2026, que suposarà molts processos selectius. Per afrontar aquest volum extraordinari, a la comissió de Bon Govern es va informar ahir de la posada en marxa d’un programa temporal per agilitzar els processos de selecció i provisió de personal durant aquest any i el vinent. Planteja la contractació temporal de quatre persones per un termini de dos anys, prorrogable a un altre més, de les quals tres de categoria de tècnic mitjà de recursos humans (A2) i una d’auxiliar administratiu (C2).

Així mateix, la comissió va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per al període 2025-2027, amb divuit línies agrupades en quatre eixos, que haurà de ratificar el ple. Els objectius del pla obeeixen als acords d’estabilitat i de pressupostos que el govern del PSC va firmar amb Junts. A proposta d’aquest grup, s’incorporen uns criteris transversals que suposaran un 40% de la nota dels projectes. Es tracta de la promoció de l’ús social del català, el treball per la igualtat i el feminisme, l’impuls del civisme, el foment de l’accessibilitat i les actuacions que promouen els drets humans i l’acció climàtica.