Suprimida la rebaixa del 50% en tres abonaments dels autobusos urbans de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els abonaments propis dels autobusos urbans també van perdre ahir, a través d’un decret d’alcaldia, el descompte del 50% que el Congrés va rebutjar prorrogar, per la qual cosa la T-Jove i la T-Estudiant passen dels 2,50 euros a costar-ne 5. Mentrestant, la T-Nostra B puja d’1,45 a 2,85 euros. Les targetes exclusives d’Autobusos de Lleida recuperen així els preus que tenien el 2019. La T-Jove inclou deu viatges per a empadronats a Lleida d’entre 13 i 16 anys, així com vuit viatges gratis en dies lectius per facilitar els transbords escolars. Mentrestant, la T-Estudiant és per a joves de fins 25 anys que acreditin estudiar a la ciutat. La T-Nostra B està destinada a persones prejubilades o jubilades a partir de 62 anys, així com a les que tenen una incapacitat absoluta a partir del 65%. La resta d’abonaments per a persones grans, la T-Nostra A i la T-Temps, mantenen la gratuïtat i el bitllet senzill continua costant 1,20 euros.

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida, els títols de la qual també són vàlids per al bus urbà, ha acordat amb les ATM de Girona i Tarragona mantenir la bonificació del 20% després que l’Estat deixi d’aportar el 30%. Els nous preus entraran en vigor el 10 de febrer, i fins llavors es poden comprar al preu actual (amb el descompte del 50%). L’entrada en vigor de les noves tarifes tardarà unes setmanes a causa dels treballs d’actualització dels programes de les màquines d’autovenda.

Els nous preus de l’ATM, amb descomptes del 20% i no del 50%, entraran en vigor el 10 de febrer

La pròrroga dels descomptes del transport públic formava part del decret òmnibus que el Congrés va tombar dimecres a causa dels vots en contra de PP, Vox i Junts.