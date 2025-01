La cònsol dels EUA, amb empresàries de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cònsol general dels EUA a Barcelona, Lia Miller, va mantenir ahir una ronda de reunions a Lleida, entre les quals una amb les membres de l’Associació Professional d’Empresàries de Lleida i Pirineus Ap!Lleida.

En aquesta trobada, els va exposar les funcions polítiques i econòmiques del consolat i els projectes de cooperació internacional més destacats que impulsa, entre els quals figura el programa de formació per a dones emprenedores Academy for Women Entrepreneurs (AWE). Així mateix, Miller es va interessar per l’activitat empresarial que duen a terme. També es va reunir amb representants institucionals, com l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el subdelegat del Govern, José Crespín.