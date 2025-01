El desproveïment de medicaments a Lleida augmenta un 41% el 2024

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El desproveïment de medicaments es va agreujar a Lleida durant l’any 2024, afectant un total de 4.983 presentacions diferents de fàrmacs, la qual cosa suposa un increment del 41% respecte a l’any anterior, segons es recull al "II Informe de desproveïment de medicaments" elaborat per LUDA Partners.

Les dades recopilades per l’eina LUDA al llarg de l’any passat, i presentades avui en un acte públic organitzat per la companyia, posen de manifest la creixent crisi en el subministrament de medicaments. Tanmateix, gràcies a la tasca de les més de 3.700 farmàcies que integren la primera i única Xarxa Digital de Farmàcies, més de 452.000 pacients han pogut continuar amb els seus tractaments planificats en els últims mesos.

L’informe identifica els psicoestimulants per al trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) com els més afectats pel desproveïment, representant el 27% dels medicaments localitzats a través de l’eina LUDA. L’escassetat de Concerta, atribuïda a la falta de disponibilitat del seu principi actiu, el metilfenidat, ha estat especialment crítica durant els últims mesos de l’any. A més, també destaca la situació de Rubicrono.

En segon lloc, els tractaments per a la diabetis constitueixen el 25% de les mancances, sent Ozempic, Novorapid, Glucolon i Trulicity els més afectats. Per la seua part, els medicaments catalogats com antibacterians d’ús sistèmic ocupen el tercer lloc, representant el 4% de les localitzacions totals, amb Duracef com el més destacat.

Altres medicaments afectats pel desproveïment

L’informe també assenyala altres medicaments que han patit problemes de subministrament, com Pylera, utilitzat en el tractament de l’Helicobacter pylori; Fucithalmic, indicat per a la conjuntivitis bacteriana; i Rotateq, una vacuna infantil.

Luis Martín Lázaro, cofundador de LUDA Partners, ha subratllat que "el desproveïment de medicaments és una realitat i un repte que afecta milions de persones, la qual cosa requereix la implementació de mesures concretes". A més, ha destacat que "les xifres d’aquest informe demostren l’efectivitat de les solucions digitals, com LUDA, al sector farmacèutic per mitigar l’impacte del desproveïment i satisfer les necessitats del pacient de manera immediata".

Concerta supera Ozempic com el fàrmac més desproveït

El 2024, Concerta ha desbancat Ozempic com el medicament amb més problemes de subministrament. Aquest fàrmac, fet servir per tractar el TDAH, ha superat en un 8% les notificacions de desproveïment respecte a Ozempic. Segons un informe de LUDA Partners d’octubre de 2024, les incidències reportades a Espanya sobre Concerta van superar en un 54% el màxim registrat durant el pic de la crisi d’Ozempic el 2023.