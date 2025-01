Detingudes dos dones a Lleida i Almeria per intercanviar identitats per treballar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional a El Ejido (Almeria) ha aclarit un cas de suplantació d’identitat i ha detingut dos dones, una en aquesta localitat i l’altra a Lleida, per la seua presumpta implicació en un cas de falsificació documental i falsejament d’identitat laboral. La investigació va començar quan una empresa d’El Ejido va notificar a la Brigada d’Estrangeria i Fronteres una irregularitat detectada en la documentació d’una treballadora.

Posteriorment, l’Institut Nacional de la Seguretat Social va informar que aquesta dona es trobava en aquest moment en una situació de baixa per maternitat, situació que no corresponia amb l’historial de l’empleada. Al ser requerida, la treballadora, de nacionalitat guineana, va confessar no ser la persona titular de l’autorització de residència presentant el seu passaport, que va ser clau per revelar la veritable identitat.

Aquesta dona, en lloc de presentar a l’empresa la targeta d’identificació en format original, en va presentar una fotografia al mòbil, que corresponia a una ciutadana mauritana, per la qual cosa la treballadora guineana va ser detinguda acusada d’un delicte de falsificació documental.

Posteriorment, les indagacions van revelar que la titular de la targeta, resident a Lleida, havia facilitat deliberadament la foto del seu document per permetre que la detinguda obtingués ocupació fent-se passar per ella. La comissaria de Lleida es va unir a la investigació, i va localitzar i detenir la implicada. Les comprovacions van confirmar que, durant el període laboral, la treballadora d’El Ejido tenia únicament una autorització de residència per a formació, la qual cosa li impedia treballar legalment.