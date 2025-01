Griñó diu que les seues importacions de residus d'Itàlia són legals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup Griñó, l’empresa lleidatana investigada per la Guàrdia Civil pel presumpte abocament il·legal d’escombraries procedents d’Itàlia a Catalunya i a Conca, va defensar ahir la legalitat d’aquesta activitat i va negar “de forma categòrica les acusacions sobre els seus empleats i les societats del grup”.

En un comunicat fet públic ahir, l’empresa assenyala que el trasllat de residus transfronterers és “perfectament legal” i no assoleix el 2,5% de la seua activitat de negoci. Va recordar que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha fet en els últims quatre anys un total de 55 inspeccions a les plantes de tractament de residus de Riba-roja d’Ebre (46) i Constantí (9), a Tarragona, i “en cap d’aquestes inspeccions s’han detectat residus no autoritzats i la documentació presentada complia la normativa vigent”, com va informar l’organisme el passat 16 de gener (vegeu SEGRE del dia 17).

En el comunicat afirmen que “les empreses del Grup Griñó compten amb les autoritzacions i permisos de les Administracions Públiques per a la gestió de residus, i amb les autoritzacions de trasllat de residus d’altres països europeus. A més, estan sotmeses a inspeccions i controls periòdics”. Així mateix, en relació amb els residus importats des d’Itàlia, “en cap cas no es tracta de materials o residus tòxics, ni perillosos per a la salut o el medi ambient”. També assegura que “algunes de les valoracions procedents de l’atestat policial no tenen més valor que el d’una denúncia (sense cap prova)” i que “demostrarà que la seua activitat empresarial s’ha ajustat en tot moment a la legislació nacional i internacional, i que a les acusacions, que danyen greument la reputació, els falta aliment”. De l’activitat de la firma, nascuda el 1933, depenen de forma directa més de 1.100 famílies i 500 més de forma indirecta.

L’Operació Rifiuti –escombraries en italià– de la Guàrdia Civil va suposar la detenció de sis persones i la imputació de nou més per la seua presumpta participació en una trama dedicada al contraban de residus des d’Itàlia que suposadament operava entorn de Griñó Ecològic i que ha escatxigat un total de set societats, diverses filials de la primera.

Els sis arrestats, entre ells J.G. i A.M., dos dels màxims responsables de Griñó, van quedar lliures amb càrrecs. La causa està oberta per suposats delictes de falsedat documental i contra el medi ambient. Segons la Guàrdia Civil, haurien cobrat 19 milions d’euros per 160.000 tones de residus il·legals. Griñó nega “categòricament” totes les acusacions.