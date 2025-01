Revoquen la sanció a un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida que va fer d'advocat estant de servei

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebaixat la sanció de 13 mesos de suspensió d’ocupació i sou que l’ajuntament va imposar a un cap de la Guàrdia Urbana per exercir d’advocat mentre estava de servei a només dos mesos, estimant parcialment el recurs presentat per l’afectat contra la sentència del jutjat del contenciós que havia ratificat la resolució municipal.

El tribunal conclou que, d’acord amb la normativa vigent, els fets constitueixen una falta greu i no molt greu com va considerar la Paeria. La sentència indica que està provat que el cap va acudir d’uniforme i amb la seua arma reglamentària a la comissaria dels Mossos la tarda del 19 de març del 2019 durant la mitja hora de descans en la seua jornada laboral per assistir com a lletrat a un denunciat per presumpta violència masclista. Assenyala que un cap dels Mossos li va indicar que no era adequat fer-ho d’aquesta manera i es va ajornar la declaració l’endemà. El tribunal diu que, encara que fossin els seus 30 minuts de descans, la normativa estableix que els agents “es troben de servei en tot moment”, per la qual cosa aquest fet constitueix “una infracció disciplinària”. Detalla que l’urbà té concedida la compatibilitat per exercir d’advocat com a segona activitat, sempre “amb absolut respecte a l’horari assignat al seu lloc de treball”.

També afirma que “no va obtenir autorització, ja que no estava contemplat al decret de concessió de la compatibilitat, per desplaçar-se a la comissaria dels Mossos, i vulnerar d’aquesta forma els requisits d’exercici de la professió d’advocat, la qual cosa constitueix una falta greu”. Així mateix, acaba estimant només parcialment el recurs interposat per l’agent de la Urbana, revoca la sanció de 13 mesos d’ocupació i sou i n’hi imposa una de 2.

Cinquanta-quatre actuacions de la Urbana amb drons en 8 mesos

La Guàrdia Urbana ha efectuat en 8 mesos 54 actuacions amb drons, després que sis agents es formessin per pilotar-los. La major part dels vols, 50, s’han portat a terme a l’Horta, en el marc del pla d’actuacions de prevenció de robatoris en aquesta zona de la ciutat. Així, la resta de vols han estat uns al parc de la Mitjana, un altre al Turó de Gardeny i dos en col·laboració amb altres cossos de seguretat.