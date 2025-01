El jove que va morir calcinat a sobre de l'Alvia volia viatjar al sostre del tren a Barcelona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove de 25 anys, A.L., que va morir dimarts al rebre una descàrrega de la catenària a l’estació de tren de Lleida (vegeu SEGRE d’ahir) volia viatjar al sostre del tren, un Alvia, fins a Barcelona, segons van informar ahir fonts policials a aquest diari. La víctima i el seu amic, Y.N., de 23 anys, que va haver de ser atès per un atac d’ansietat, van intentar colar-se en diverses ocasions durant la tarda en altres combois. Fonts d’Adif van informar que van intentar entrar dos vegades en trens d’alta velocitat amb destinació a la capital catalana. D’aquesta forma, vigilants de seguretat els van fer fora al ser detectats, segons fonts solvents. La Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra al Segrià s’ha fet càrrec de la investigació del cas. Van recollir declaracions de testimonis –entre ells l’amic de la víctima– i van aconseguir els enregistraments de les càmeres de seguretat per visionar-los. Quant a l’accés al tren, els joves ho haurien fet per la mateixa andana.

Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballen els investigadors, descartant d’aquesta forma que haguessin saltat des de la passarel·la per als vianants que creua les vies i comunica la plaça Berenguer IV amb Pardinyes. Tot apunta que el seu objectiu era viatjar a Barcelona sense pagar després de saltar-se els controls. Les diligències seran remeses al jutjat. No es descarta que els accidentats intentessin imitar comportaments de persones a sobre de trens en marxa que es poden veure a les xarxes socials.

Cap a les 23.00 hores de dimarts va quedar restablerta la circulació de Llarga i Mitjana Distància

El jove va morir a l’electrocutar-se i es va calcinar per l’efecte arc (la transmissió d’energia sense que els cables de la catenària arribin a tocar-se). La catenària té 27.000 volts. El maquinista va relatar als Mossos que un dels dos individus va caure a terra cridant. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 20.26 hores i fins al lloc van acudir cinc dotacions dels Bombers, tres ambulàncies i un equip de psicòlegs del SEM i patrulles de Mossos i Urbana. També hi va acudir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. L’estació va quedar durant més de dos hores sense tensió, ja que es va desconnectar per seguretat la subestació de Montagut, que alimenta les vies 1 i 2. Minuts abans de les 23.00 hores de dimarts va quedar restablerta la circulació. El tren –que ahir estava al mateix punt de l’estació (vegeu el desglossament)– efectuava el trajecte Corunya-Barcelona i hi viatjaven 185 persones, que van acabar fent la resta del trajecte per carretera.

El comboi va estar gairebé tot el dia d’ahir aturat a l’estació

El tren Alvia en el qual va morir el jove va estar ahir parat durant bona part del dia a l’estació, primer a causa dels danys que presentava en el sistema d’electrificació i després per la falta d’un maquinista disponible. Finalment, va ser retirat a la tarda. No obstant, la circulació dels trens no estava afectada, ja que l’estació disposa d’una segona via d’alta velocitat.L’incident va obligar a interrompre la nit de dimarts la circulació dels trens de Llarga i Mitjana Distància amb parada a Lleida. Es van aturar en diferents estacions i hi va haver un miler d’afectats. A Camp de Tarragona, un Avant Barcelona–Lleida (138 viatgers) i un Avlo Barcelona–Madrid (310 viatgers). A Vallobar, un Alvia cap a Barcelona a les 22.20 i un AVE Granada–Barcelona (230 viatgers). A Saragossa, l’AVE Sevilla–Barcelona va quedar aturat des de les 20.41 amb 239 passatgers.