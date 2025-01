El radar de la Urbana de Lleida 'caça' un cotxe a 130 km/h en un tram limitat a 60

El turisme enxampat pel radar a 130 quilòmetres per hora.Guàrdia Urbana de Lleida

Un control de velocitat amb radar muntat a l'Ll-11 a la ciutat de Lleida va detectar aquest dimecres un turisme circulant a 130 quilòmetres per hora en un tram limitat a 60. Segons la Guàrdia Urbana, el conductor, de 46 anys, ha estat denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Es dona la circumstància que el dimecres de la setmana anterior, el 22 de gener, el mateix control de velocitat en aquest punt de l'Ll-11 a Lleida limitat a 60 quilòmetres per hora va enxampar un turisme a 129. El vehicle no va poder ser interceptat en el moment de cometre la infracció penal però el conductor va poder ser identificat i imputat per un delicte contra la seguretat viària. Es tracta d'un home de 47 anys.

D'altra banda, aquest dimecres la Guàrdia Urbana va denunciar penalment un conductor de 50 anys per circular pel carrer Acadèmia sense punts al permís de conduir. Un conductor substitut es va fer càrrec del vehicle.