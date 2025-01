Troben cucs en algunes racions d'un menjador escolar per segona vegada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segona incidència amb els aliments al menjador del col·legi Lestonnac de la ciutat de Lleida en poc més de dos mesos. En concret, dimarts es van trobar petits cucs en algunes racions de la cassola de llenties, arròs i verdures que van servir de primer plat. El 20 de novembre de l’any passat, alumnes van descobrir cucs en alguns filets de peix fresc del segon plat, que podrien ser anisakis.

La direcció de l’escola va afirmar que han estat “transparents” des del primer moment informant les famílies d’aquestes situacions, de les quals responsabilitzen l’empresa que presta el servei de menjador, Aramark. Per això, va indicar que s’han plantejat canviar d’empresa per assegurar una millor qualitat i evitar que es repeteixin les incidències. En tot cas, va remarcar que aquesta situació no ha comportat cap risc per als escolars.

En concret, l’escola va informar les famílies que en el primer torn de menjador de Primària (alumnes de primer, segon i tercer) es van detectar petits cucs en tres racions de llenties amb arròs i verdures. Immediatament es va retirar aquest plat i va ser substituït per sopa de fideus per a tots els comensals i, simultàniament, es va revisar la resta de la cassola de llenties sense trobar més anomalies. Els alumnes d’I2 i I3 ja havien dinat, sense que els nens ni els monitors que els ajuden detectessin cap incidència a les racions servides. El centre va activar el protocol establert i en va informar Salut, que va indicar al col·legi que no era necessari activar cap protocol d’emergència al no haver-hi risc per a la salut. No obstant, farà un seguiment del cas durant la setmana. La direcció va informar també els pares que Aramark va avisar els seus proveïdors de llegums i arròs per investigar l’origen de la incidència.

Davant d’aquest segon incident, famílies van enviar correus de queixes al col·legi i fins i tot n’hi va haver alguna que ahir no va portar el seu fill al menjador. Consideren que s’hauria d’informar d’aquestes incidències totes les famílies, no només les d’alumnes afectats, i creuen que hi hauria d’haver una inspecció més acurada dels aliments. A més, afirmen sentir-se desprotegides i descontentes amb el servei de menjador i volen un canvi.