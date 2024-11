Alerten que troben anisakis en el peix d’un menjador escolar de Lleida

Alumnes que fan ús del servei de menjador de l’escola Lestonnac de Lleida ciutat i els seus monitors es van trobar amb una sorpresa molt desagradable en els filets de peix fresc que eren el segon plat del menú d’ahir, ja que hi havia cucs que en principi han estat identificats com a anisakis. Així ho van notificar als pares tant el centre com l’empresa que presta el servei de menjador, Aramark.

El primer els va informar a través de missatges de WhatsApps que “en algunes racions del peix fresc que se servia avui, el bacallà, s’han trobat petits cucs que sembla que poden ser anisakis. A meitat del servei, quan alguns dels alumnes i monitors han fet la troballa, han retirat totes les unitats restants i s’ha canviat per truita a la francesa”.

Sense risc per als nens

Per la seua part, el comunicat d’Aramark indica que “durant el servei d’avui s’ha trobat un element estrany a l’interior d’un filet de peix, que ha estat macroscòpicament identificat com a anisakis”. Assenyala que ha obert una investigació, que després de “recopilar les dades del producte afectat i revisar la traçabilitat del plat elaborat, s’ha comprovat que es tracta de filets de bacallà”, i acaba assegurant que no hi ha cap risc per als nens que els han menjat perquè s’han seguit tots els protocols de manipulació i preparació del peix fresc.

“La investigació conclou que el fet que se’ls apliqués un tractament tèrmic correcte per evitar l’anisakis va donar com a resultat uns productes innocus per a la salut”, afirma. Més endavant, reitera que “els plats elaborats no comporten risc per a la salut del consumidor”. Al seu torn, precisament, el director del Lestonnac, Ricard Fornós, va detallar que també van comunicar aquesta incidència a Salut, que els va indicar així mateix que si el peix ha estat correctament cuinat no ha de tenir cap mena de conseqüència negativa.

Queixes dels pares

Malgrat aquest missatge de tranquil·litat, els pares dels nens que havien menjat el peix no les tenien totes. A més, alguns van manifestar que “aquest any els pares estem molt descontents amb el servei, els nens se’n queixen molt”.