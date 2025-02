Detenen a Lleida un grup d'estafadors especialitzat en falsificacions de xecs bancaris

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de gener a Lleida dos homes de 61 i 35 anys i una dona de 47 anys, involucrats en la falsificació de xecs bancaris. El grup es dedicava a interceptar i manipular la informació de xecs que mai arribaven al receptor original. Així, els tres detinguts canviaven l’import i les dades del beneficiari per ingressar els diners en comptes propis. La investigació va començar a partir d’un avís del departament de seguretat d’una entitat bancària on s’informava que una clienta havia ingressat dos xecs que, després de fer les comprovacions pertinents, havien resultat ser falsos. Els dos homes acumulen més de 25 antecedents. A tots ells se’ls atribueixen delictes de falsificació de xecs i estafa.

Concretament, l’empresa emissora d’un dels xecs va informar l’entitat que tant l’import com el beneficiari havien estat manipulats. Dies després d’haver ingressat els xecs la clienta va fer diversos reintegraments per valor total de 7.000 euros.

Amb tota aquesta informació els investigadors van localitzar la portadora dels xecs la qual els va manifestar que tant l’ingrés com la posterior retirada dels diners havia estat un favor que li feia a la seva parella sentimental, la qual tenia problemes econòmics i no podia ingressar diners al seu compte corrent per culpa d’uns deutes pendents de liquidació. En el detall dels xecs en qüestió, les dades que figuraven eren les de l’home, però finalment va poder traspassar l’import del xec a la seva parella.

Les dades aportades per la declarant, que va quedar detinguda, van permetre comprovar que a la seva parella li constaven sis ordres vigents de recerca, detenció i ingrés a presó. L’home, que va ser localitzat aquell mateix dia, va ser detingut immediatament pels fets relatats per la seva parella i per les ordres vigents de detenció. A més, també es va determinar que hi havia una tercera persona, que dies després d’ingressar els xecs, havia rebut la trucada d’un altre home que s’havia identificat com a amic de la seva parella i que li reclamava els diners dels xecs. Acompanyada d’aquesta persona la declarant va fer un últim reintegrament de 3.000 euros, els quals va lliurar a l’home.

Els investigadors van citar aquesta tercera persona a comissaria moment en què va ser detingut per la seva presumpta participació en l’il·lícit penal. A més a més, les comprovacions posteriors van permetre relacionar aquest home amb uns fets molt similars produïts en una entitat bancària de Cervera l’octubre de 2024. En aquell cas es va poder acreditar que s’havien modificat les dades del beneficiari dels xecs, que en lloc d’anar a parar a l’empresa receptora van acabar ingressats a un compte corrent del detingut. L’empresa emissora va enviar els documents per correu postal a l’empresa receptora, però aquests mai van arribar perquè, pel camí, algú els va interceptar i manipular.

El patró de comportament dels dos fets i la relació entre els dos homes va reforçar els indicis de complicitat i col·laboració entre ells, que treballaven de manera organitzada i que en l’il·lícit del gener van utilitzar la parella sentimental d’un d’ells per evitar exposar-se.

Els dos homes van passar a disposició judicial el dimecres 22 de gener. La detenció de la dona, que no tenia antecedents, va quedar sense efecte a l’espera que el jutge la citi a declarar.