Tapiada l'entrada del vell edifici dels sindicats de Lleida

L’administració de l’Estat ha tapiat l’accés a l’edifici dels sindicats, que està en desús des de fa anys, per evitar la possibilitat que alguna persona hi pugui entrar. Així ho va explicar ahir el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, que va detallar que aquesta actuació es va portar a terme la setmana passada. Va indicar que van prendre aquesta decisió després que un dia es disparés l’alarma del sistema de seguretat amb què compta aquest immoble. Malgrat que finalment va resultar ser una falsa alarma, el subdelegat va indicar que van tapiar la porta com a mesura preventiva. A més, va afegir que el sindicat UGT, que va ser l’últim que va tenir seu en aquest edifici, també havia sol·licitat en més d’una ocasió que es fes.

D’altra banda, Crespín va reconèixer que de moment no hi ha cap previsió temporal per posar a la venda aquest immoble a través d’una subhasta pública. En els últims anys, el Govern central ha fet públic en més d’una ocasió la seua intenció de desprendre-se’n a través d’aquest procediment, i fins i tot hi ha hagut converses amb possibles interessats.

Aquest emblemàtic edifici situat en ple centre de la ciutat, a la cantonada de les avingudes Catalunya i Blondel, està totalment buit des de fa quatre anys i mig, quan el sindicat UGT el va abandonar el juny de l’any 2020. Anteriorment havien fet el mateix els altres sindicats que hi tenien la seu, davant del deteriorament de les instal·lacions.

Aquestes deficiències han provocat que l’ajuntament hagi dictat diverses ordres que obligaven el ministeri de Treball a fer actuacions per evitar despreniments de la façana o millorar la coberta, entre altres obres. Precisament, hi ha una xarxa a la façana des de fa quatre anys per evitar que algun element pugui caure a la vorera.