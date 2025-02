Detingut un grup especialitzat en falsificació de xecs bancaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Ponent de los Mossos d’Esquadra van detenir el passat 21 de gener dos homes i una dona involucrats en la falsificació de xecs bancaris. La investigació es va iniciar arran d’un avís del departament de seguretat d’una entitat bancària que informava que una clienta havia ingressat dos xecs que van comprovar que eren falsos. Concretament, l’empresa emissora d’un dels xecs va avisar el banc que tant l’import com el beneficiari havien estat manipulats. Dies després, la mateixa clienta va fer diversos reintegraments per un total de 7.000 euros.

Després de ser localitzada pels agents, aquesta dona els va explicar que havia fet l’ingrés i posterior retirada de diners com un favor a la seua parella sentimental, que tenia problemes econòmics i no podia ingressar diners en el seu compte per deutes pendents. Als xecs figurava el nom d’aquest individu, que va traspassar l’import a la seua parella. Gràcies a aquesta informació, van comprovar que aquest home, de 61 anys, tenia sis ordres vigents de recerca, detenció i ingrés a la presó. Va ser localitzat aquell mateix dia i detingut. Mentrestant, hi havia una tercera persona implicada, que també havia contactat amb la dona assegurant-li que era amic de la seua parella. Junts, van anar al banc i van treure 3.000 euros, que es va emportar aquest home, que va quedar detingut després de presentar-se en comissaria.

Es dona la circustancia que aquest individu estaria relacionat amb uns fets similars en una entitat bancària de Cervera l’octubre del 2024. Els investigadors consideren que el patró de comportament i la relació entre els dos homes reforça els indicis de complicitat i col·laboració entre ells, que treballen de manera organitzada i que van utilitzar a la parella d’un d’ells per evitar exposar-se.

A més, aquests dos individus acumulen més de 25 antecedents i van ingressar a la presó després de passar a disposició del jutjat el passat 22 de gener. La detenció de la dona, sense antecedents, va quedar sense efecte a l’espera que declari davant del jutge. Se’ls atribueixen delictes de falsificació de xecs i estafa.

Intercepten els documents i els modifiquen abans d’ingressar-los

En aquesta mena d’estafes els delinqüents solen interceptar xecs o pagarés que envien a empreses per correu i eviten que arribin al legítim beneficiari. Després, modifiquen el document per canviar el beneficiari i la quantitat. L’ingressen en un caixer automàtic i, quan els diners ja estan disponibles, els retiren amb les targetes dels titulars. En alguns casos, solen utilitzar altres persones que ingressin els xecs, ja sigui a través de coaccions al ser persones que tenen problemes econòmics, o enganyades.

El març de l’any passat, els Mossos d’Esquadra van desarticular a Lleida un grup criminal especialitzat en falsificació de xecs que havia aconseguit fins a 60.000 euros, amb arrestos també a Barcelona. També en aquest cas, els serveis de seguretat de l’entitat bancària van detectar els xecs falsos i van donar l’avís a la policia catalana.