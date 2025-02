Famílies s'organitzen per a una educació més inclusiva

Bona part de les famílies que durant dos cursos han optat per inscriure en bloc els seus fills al col·legi Pràctiques I, aquesta setmana al pati del centre. - GERARD HOYAS

Dafne, Gemma, Eva, Anna, Iban i Xavi són alguns dels pares que van optar per inscriure els seus fills en bloc a I3 al col·legi Pràctiques I, a la rambla d’Aragó, aprofitant la possibilitat de fer una oferta singular de preinscripció, una figura que Educació va crear el 2021 en el marc de la lluita contra la segregació escolar. El fet de ser una escola de màxima complexitat, cosa que significa que té una elevada concentració d’alumnat desfavorit, lluny de fer-los por els va motivar encara més a tirar endavant la seua idea de triar escolaritzar els seus fills en un centre públic del barri en el qual viuen.

Algunes famílies ja es coneixien de l’escola bressol, mentre que d’altres es van sumar al projecte gràcies al boca-orella. Al final, el curs 2023-2024, vuit famílies van materialitzar aquesta opció i, fruit de la bona experiència, l’actual curs 2024-2025 van repetir l’operació unes altres nou. De fet, asseguren que s’està preparant la tercera entrega i en la preinscripció per al pròxim curs, que arrancarà ben aviat, esperen que es concreti un altre grup singular en el mateix centre.

Després de dos cursos, les famílies destaquen la “bona acollida” que els va proporcionar el col·legi Pràctiques I, que els permet utilitzar el pati fins a les sis de la tarda “com si fos una plaça”, i recalquen que gràcies a aquests grups singulars han creat “molt vincle”, no només a l’escola, sinó amb activitats fora, al barri.

“Hem fet tribu”, incideixen. Així mateix, apunten com un altre avantatge que els nens el primer dia de curs “ja coneixen mitja classe i no fa falta un procés d’adaptació”. “Recomanem l’experiència. Estem molt contents i esperem que s’animin famílies en altres escoles de Lleida”, reiteren.

Així mateix, incideixen que van apostar per aquesta iniciativa amb l’objectiu de combatre la segregació d’aquest centre, però també per assegurar-se plaça al col·legi que volien, atès que les famílies impulsen i sol·liciten l’oferta singular, però Educació ha d’autoritzar-la.

Subratllen que saber amb tota seguretat que obtindran plaça “és una tranquil·litat”, en lloc d’haver d’esperar tot el procés de preinscripció per conèixer si finalment entren o no en el col·legi desitjat.

Remarquen, d’altra banda, que estan “molt contentes” amb l’experiència i animen altres centres amb les mateixes característiques a sumar-se a la iniciativa i contribuir d’aquesta manera que més escoles deixin de ser considerades de màxima complexitat i siguin només diverses, és a dir, amb tota mena d’alumnat i no pràcticament tan sols el més vulnerable.

Lamenten que moltes famílies ni tan sols es plantegin conèixer aquestes escoles a l’hora de la preinscripció i les descartin sense conèixer el seu projecte educatiu, el seu equip docent o les seues instal·lacions, només pel seu nivell es segregació. Ressalten que, en el seu cas, van decidir van prioritzar una escola “de barri, pública i de qualitat”, i alhora es van assegurar que els nens anirien “tots junts” al col·legi.

Una possibilitat creada per Educació el 2021

El departament ofereix la possibilitat de crear grups singulars en centres educatius durant la preinscripció des de l’any 2021 en el marc del decret 11/2021, de 16 de febrer, sobre la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió d’alumnes. Aquesta iniciativa, emmarcada en l’estratègia de lluita contra la segregació escolar, té com a principal objectiu afavorir l’equitat escolar, ja que està pensada per a centres amb una elevada concentració d’alumnes amb necessitats especials o desfavorits.

El primer curs que va entrar a Lleida en vigor no se’n va materialitzar cap, però sí el segon i el tercer, els dos al Pràctiques I. Hi ha hagut intents en unes altres dos escoles, però no van fructificar.

Les famílies dels grups singulars del Pràctiques I confien que en la preinscripció per al pròxim curs 2025-2026 n’hi haurà un altre en aquest mateix col·legi.

La preinscripció per a Infantil i Primària s’obrirà el 12 de març i la d’ESO, el 14, i per a totes aquelles etapes finalitzarà el 26 del mateix mes. La llista amb la puntuació provisional es farà pública el 24 d’abril i fins al 29 es podran presentar reclamacions. El sorteig del número de desempat serà el 8 de maig.