Veïns de l'Horta volen que el taxi a demanda cobreixi totes les partides

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de l’Horta reclamen ampliar el servei de taxi a demanda a les zones on actualment no arriba, com a les partides de Quatre Pilans, Grealó, Femosa, Marimunt o la carretera de Corbins. El president de la comissió de l’Horta, Francesc Montardit, va afirmar en el Consell de Barri d’aquesta zona de la ciutat que es va celebrar ahir que “tenim aproximadament una quarta part de l’Horta sense aquest servei, la qual cosa crea una discriminació cap als veïns d’aquestes zones”. Va afegir que els edils Begoña Iglesias i Roberto Pino, que van assistir a la reunió, van indicar que intentaran solucionar les carències del servei, que es deuen a raons pressupostàries.

Els veïns també demanen una dotació pressupostària adequada per al manteniment dels camins, per poder reparar clots als de terra i renovar els asfaltatges, així com per desbrossar les cunetes, “on s’acumula una gran quantitat de residus que no es recullen mai”, va assenyalar Montardit.

Va afegir que “el deteriorament de molts senyals horitzontals i verticals causa que la circulació pels vials de l’Horta sigui molt perillosa, sobretot de nit i quan hi ha boira”. Així mateix, reclama millorar el manteniment dels locals de les entitats veïnals i dotar-los d’alarmes, climatització, fibra òptica, lavabos i mobiliari.

D’altra banda, els veïns sol·liciten “evitar l’allau de línies elèctriques que travessen i travessaran l’Horta”. Montardit va assegurar que “si no es frenen d’alguna forma, podem acabar destruint el cinturó verd de la nostra ciutat”. També va reclamar “vetllar pel manteniment de la seguretat” i considerar, protegir i posar en relleu tot el patrimoni material i immaterial que tenim en l’Horta”.

Paral·lelament, veïns de la partida del Camí de la Mariola van denunciar ahir talls intermitents en el servei de llum. Afirmen que aquest fet “passa gairebé cada nit” des de fa almenys quatre dies. En aquest sentit, veïns de Vila Montcada i la urbanització del Tennis Lleida també van denunciar fa setmanes talls intermitents en el servei.

En el seu moment, des d’Endesa van apuntar que eren talls causats per treballs de manteniment a la xarxa elèctrica.