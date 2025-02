Declara que l'exparella la va violar després de colar-se a casa seua a la nit

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona va declarar ahir a l’Audiència de Lleida que la seua exparella la va violar després de colar-se a casa seua a Tremp durant la nit mentre els seus dos fills petits dormien en una altra habitació. L’home va ser jutjat per dos delictes d’agressió sexual i un altre de trencament de condemna pels quals la Fiscalia va sol·licitar que se li imposin 22 anys i mig de presó, després de rebaixar la seua petició inicial, que era de 26,5 anys, mentre que la defensa va demanar 7,5 anys. Es dona la circumstància que l’acusat ja tenia cinc condemnes fermes prèvies als fets per trencaments d’ordres d’allunyament respecte a la víctima. Durant la seua declaració en la vista oral, la dona va relatar que el 21 de febrer del 2024 la seua exparella va entrar al seu habitatge per la teulada i per una finestra que estava trencada. Va afegir que l’home anava begut i drogat i que va començar a fer-li tocaments amb la intenció de tenir relacions sexuals. “Jo l’apartava, li treia la mà i li deia que no, però estava esgotada psicològicament de tota la situació i finalment vaig accedir perquè se n’anés com més aviat millor”, va assegurar. Dies després, l’1 de març, va explicar que la seua exparella va tornar a presentar-se a casa seua de nit. “Estava molt anat, anava begut i drogat i no parava de parlar sol i de fer voltes d’un costat cap a l’altre. Em tocava, jo no volia”, va dir. Al matí, va explicar que va aprofitar quan havia de portar els nens a l’escola per trucar als Mossos d’Esquadra. La víctima va rebutjar rebre una indemnització econòmica. “Només vull seguir el meu camí i que s’allunyi de mi”, va declarar. Els agents que van actuar aquell dia van declarar que es van trobar la dona “molt nerviosa” i que van trobar l’acusat amagat sota d’un llit en una de les habitacions del pis. Encara que van dir que no era raonable accedir per la teulada, no van poder descartar que fos possible. Per la seua part, l’acusat va negar que forcés l’exparella a tenir relacions. Va assegurar que, a causa del consum d’alcohol i drogues, li era impossible. “No m’aguantava dret”, va remarcar, i va afegir que era ella la que li obria la porta de casa quan hi anava. A l’informe, la fiscal va assegurar que la dona va deixar de denunciar perquè no confiava que el sistema la protegís.

L’acusat diu que va presenciar un crim i que ara l’investiguen

Durant el judici, l’acusat va dir que després de ser condemnat a treballs comunitaris i un tractament de rehabilitació se’n va anar a viure d’ocupa en un càmping de la Pobla de Segur. Allà, va dir, va ser testimoni d’un homicidi i va afegir que ara està sent investigat en aquest cas perquè “ho vaig explicar tres o quatre mesos després”. Així va justificar que tornés al consum d’alcohol i drogues a l’assegurar que això “em va enfonsar”. Tot apunta que l’home es va referir a la troballa del cos d’una dona de 28 anys que l’octubre del 2023 es va localitzar en un hort de Torallola. Per aquest crim, està acusat l’exparella de la víctima i que precisament havia ocupat un bungalou en aquest càmping en el moment dels fets.A més de la pena de presó, la Fiscalia va demanar que se li imposi una ordre d’allunyament de la víctima durant 30 anys i la retirada de la pàtria potestat de la seua filla.