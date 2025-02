Pla de la Paeria per impulsar el català i revertir-ne el retrocés

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria vol impulsar l’ús social del català a Lleida, que està en retrocés com en tot Catalunya, i per a això ha posat en marxa un pla estratègic que ahir va presentar al Museu Morera i que inclou una quinzena d’accions. Una és desenvolupar plans pilot a Pardinyes i el Centre Històric per fomentar l’aprenentatge i ús de la llengua catalana per part de mares i pares d’alumnat de les escoles bressol que encara no dominen aquest idioma. També preveu un pla de sensibilització de treballadors de l’ajuntament i d’empreses externes perquè no canviïn al castellà “en situacions comunicatives quotidianes”, i una guia de recomanacions per a aquesta pràctica. Una altra actuació, en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística, és la campanya Al barri en català per implicar el teixit econòmic, associatiu, entitats, clubs esportius i escoles. A més, contempla un web amb informació sobre l’oferta de cursos de català que ofereixen diferents organitzacions i la creació d’un “grup motor estable amb la col·laboració de joves actius en l’ús i la promoció del català que siguin referents estratègics i de diferents orígens i nacionalitats”.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va apuntar que es tracta de “veure col·lectiu per col·lectiu quines necessitats plantegen i què pot facilitar la Paeria per avançar, perquè volem una ciutat més justa, integradora i plena d’oportunitats, i el català ha de ser la palanca perquè això sigui possible”. “A Lleida es parlen un total de vuitanta-nou llengües, però n’hi ha una que ens uneix, el català”, va remarcar el primer edil. Va detallar que l’associació de voluntaris sèniors disposa de dotze per facilitar l’aprenentatge del català als col·lectius que ho requereixin i va afegir que “hem d’erigir-nos en observatori d’en quina situació estem, com avancem i fiscalitzar les nostres pròpies actuacions”. Va afirmar que la idea és veure “de quina forma podem ordenar i promocionar les entitats i institucions que treballen per facilitar l’aprenentatge del català i com incentivar que en determinats barris recuperem l’ús quotidià del català al carrer, les cafeteries, les botigues...”. “Hem de generar una empatia perquè tots s’hi sumin”, va subratllar.