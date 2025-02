Veïns de Lleida acudeixen a la primera assessoria en lloguers: “M'apujaran 100 € el lloguer”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Visc de lloguer en un pis des del 2012 i cada any ha augmentat una mica més que l’IPC, però aquest any me l’apujaran fins a 100 euros a l’abril i el novembre. El propietari, un particular, em va avisar el 2023 que el preu s’incrementaria molt i fins a dos vegades a l’any. Vaig firmar un document que em va donar sense pensar-ho gaire perquè estava en un moment molt complicat, i ara vull saber fins a quin punt és legal.”

És el cas de la Lina, una veïna que ahir va acudir a la primera assessoria en lloguers que organitza el nou Sindicat d’Habitatge de Lleida a l’Ateneu Popular de Ponent. Entre les 18.00 i les 20.00 hores van rebre una quinzena de veïns. Una altra de les assistents va lamentar que el seu lloguer és de 750 euros mensuals, mentre que la seva nòmina és de 800.

El portaveu del sindicat, Edu Galilea, va explicar que “les assessories són la primera eina que posem a disposició de les persones que tinguin problemes amb el lloguer, una problemàtica molt estesa a Lleida”.

Se celebraran cada dos setmanes, i la desena de membres de l’organització portarà a terme un seguiment individual de cada cas. Galilea va explicar que “som una secció local d’un sindicat estatal, amb una estructura legal i personal format en termes jurídics”, i va detallar que els problemes més recurrents són pujades de preu que arriben sense notificar, fiances que no es tornen o propietaris que no volen assumir reparacions als habitatges.

“El problema de l’habitatge és el que més importa actualment a totes les persones. Tinc 81 anys i no pateixo conflictes en aquest sentit, però he volgut venir perquè tinc familiars i amics als quals els costa molt trobar pis”, va afirmar la Josefa. “Molts locals de la ciutat fa anys que estan tancats i es podrien convertir en habitatges amb el suport de les administracions”, va valorar.

D’altra banda, el preu del lloguer a Catalunya per un pis de 90 metres quadrats ha pujat un 31% des del 2020, segons el portal immobiliari pisos.com. A Lleida ciutat es van encarir de mitjana un 2,24%, fins als 779,37 euros. Mentrestant, en el conjunt de la demarcació els lloguers van baixar un 5,8% fins als 612 euros.