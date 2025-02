El coworking La Casa de Fusta bat rècord d'ocupació amb 19 joves emprenedors

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

El coworking de La Casa de Fusta, situat al carrer Cavallers de Lleida, ha assolit aquest any la seva ocupació rècord, amb un total de 19 joves que hi desenvolupen els seus projectes empresarials i professionals. Aquest espai de treball compartit acull perfils professionals molt diversos, des de freelance i emprenedors fins a treballadors a distància per empreses de tecnologia. Entre els sectors representats hi ha la creació digital i audiovisual, la fotografia, la informàtica i l’arquitectura, a més de professions com analistes de dades o enginyers.

Des de la seva obertura el 2017, un total de 63 persones han fet servir les instal·lacions de La Casa de Fusta. El regidor de Joventut, Xavi Blanco, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa en el marc de les accions municipals per fomentar l’emancipació juvenil i donar suport als joves que volen emprendre a Lleida.

La Casa de Fusta ofereix diversos serveis als seus usuaris, com espais de treball, una sala de reunions, office i terrassa, a més de connexió a internet, neteja, climatització, assegurança i guixetes personals. Paral·lelament, la Paeria organitza activitats de formació, assessoraments personalitzats, sessions de treball en xarxa i trobades amb empreses i institucions per potenciar l’ecosistema emprenedor al Centre Històric.