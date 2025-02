L'escola Pardinyes 'somia' un futur millor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes, famílies i mestres de l’escola Pardinyes van escriure ahir els seus somnis per millorar el centre en el marc de la Festa del Somni, activitat que forma part del projecte de comunitat d’aprenentatge. De manera simbòlica, en un mural van construir el col·legi que desitgen amb maons de cartró, en els quals cadascú va escriure el seu somni. La directora, Helena Tamames, va explicar que ara els agruparan en tres categories: propostes pedagògiques i acadèmiques (com per exemple tenir més material o docents), de convivència i cohesió social (jugar amb els nens més grans o no barallar-se), i d’infraestructures (instal·lar una font al pati o pintar les parets de colors). La intenció és materialitzar les que siguin possibles, amb l’ajuda de la Paeria i del departament d’Educació. En la jornada van participar també els gegants de Pardinyes i hi va haver jocs educatius de fusta.