Parlon veu “prioritari” destinar més mossos a Lleida al créixer els delictes un 13% en un any

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any passat es van cometre un 13% més de delictes a la ciutat que el 2023, i les detencions van augmentar un 22%. Ho va indicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va explicar que “el 2023 va ser molt bon any i les xifres de l’any passat són molt inferiors a les del 2022”. No obstant, va celebrar que els delictes per violència de gènere s’han reduït entre un 10% i un 12%. Va destacar aquestes xifres després de la junta local de seguretat en la qual també va participar la consellera d’Interior, Núria Parlon, que va explicar que una promoció de 800 mossos començarà pràctiques aquest juliol a tot Catalunya. “Realment hi haurà 500 incorporacions a causa de la compensació per jubilacions, i Lleida serà prioritària”, va afirmar. La consellera no va detallar quants vindran a la ciutat, ja que “primer hem de veure el global de les necessitats que tenim en el conjunt de les regions policials”, va afegir. L’augment de delictes de l’últim any està vinculat a un “repunt importantíssim” en el robatori amb força als interiors de cotxes estacionats als carrers, va afirmar Larrosa. Va explicar que es cometen a tota la ciutat i que diversos detinguts són menors d’edat, la qual cosa “en alguns casos porta a una situació de multireincidència” al ser inimputables. L’alcalde va detallar que alguna persona ha estat detinguda fins a en tres ocasions i que l’any passat hi va haver 122 detencions a 80 persones, 12 de les quals concentren el 60% dels casos oberts. Parlon va dir que aquests delictes “fan saltar totes les estadístiques”, per la qual cosa “hem d’incrementar la capacitat de treball policial”. Així mateix, Larrosa va afirmar que la llei orgànica 1/2025 del 2 de gener “haurà de permetre agilitzar els processos judicials”. Paral·lelament, la consellera va informar que Interior ja té llestos els estudis per continuar la redacció del projecte executiu i la resta de tràmits necessaris per a la nova comissaria de la Bordeta. Per la seua part, la federació d’associacions de veïns va valorar molt positivament la reunió i va demanar més agents, una acceleració de la justícia, increments de penes i acompanyament a les víctimes. El Comú va demanar a la comissió de l’Horta abordar la seguretat “combinant prevenció, informació i reforç dels recursos existents”.

“Blindarem la ciutat amb 230 càmeres de forma immediata”

La Paeria preveu instal·lar 43 noves càmeres als carrers de ciutat i a l’Horta durant els primers sis mesos de l’any per reforçar la seguretat. Larrosa va explicar que “fins ara les teníem per a la Zona de Baixes Emissions i per a la lectura de matrícules”, però ara s’unificaran i totes treballaran “en línia”. Així, les 43 incorporacions se sumaran a les 187 que ja hi ha instal·lades, la qual cosa permetrà “blindar” la ciutat amb 230 càmeres “de forma immediata”. Així mateix, l’alcalde va afirmar que la Guàrdia Urbana implantarà tecnologia per analitzar dades en temps real i localitzar vehicles a través de les matrícules, així com que es crearà una app perquè els ciutadans puguin comunicar-se directament amb la Policia Local.

Més de 240 controls a l’Horta en els últims quatre mesos

La unitat de la Urbana de l’Horta, formada per 9 agents, l’any passat va portar a terme un total 1.962 actuacions. Es van fer 330 controls, dels quals 242 en els últims quatre mesos. En aquest sentit, Parlon va explicar que la participació de Mossos en aquests dispositius es mantindrà més enllà d’aquest mes de febrer, quan es preveia que acabessin. Així mateix, es constituirà la comissió de seguiment del conveni (de 1999) entre la Generalitat i la Paeria per avaluar-ne el funcionament. Tant Parlon com Larrosa van celebrar l’alt grau de coordinació i cooperació entre els cossos policials.