El saló FormaOcupa amplia dates i zona d'expositors

El saló de la formació i l’ocupació de Lleida, el FormaOcupa, celebrarà la 18 edició la setmana que ve i per primera vegada podrà utilitzar els dos pavellons firals i obrir dissabte al matí. Unes millores que suposaran “un salt qualitatiu” per al certamen, segons els seus organitzadors, que ahir van detallar en la presentació que l’horari serà dijous 13 de 9.30 a 19.00 hores, mentre que el divendres 14 i el dissabte 15 l’obertura serà de 9.30 a 15.00 hores. Hi participaran 75 expositors i la previsió és que el visitin més de quatre mil persones.

Els patrons de la Fira (Paeria, Diputació, Cambra de Comerç i Generalitat), van remarcar que la meta del saló és captar, formar i retenir talent. “Sense formació no hi ha talent i un territori sense talent no té futur”, va dir el president de la Cambra, Jaume Saltó.

El regidor d’Educació, Xavier Blanco, va assenyalar que l’ampliació de la fira dissabte “es fa perquè els joves puguin venir amb les seues famílies i conèixer les ofertes formatives”. El vicepresident de Promoció Econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, va destacar que assumiran el transport perquè dos mil alumnes lleidatans assisteixin al FormaOcupa.

Al seu torn, la coordinadora d’FP a Lleida, Olga Castilla, va dir que els assistents rebran un braçalet amb un QR que mostrarà l’oferta formativa i laboral de FormaOcupa i de la Generalitat.

Finalment, el director de Fira, Oriol Oró va confirmar que les Forces Armades tindran un estand al saló.