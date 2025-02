Cultura per la igualtat escolar

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnes d’ESO de l’institut Torre Queralt participen des del curs passat en un projecte de l’Orfeó Lleidatà per treballar la música de forma grupal. Els alumnes van a la seu de l’Orfeó un cop per setmana i formen part de diferents formacions de combo modern (bateria, baixista, guitarrista, teclista i cantant) amb les quals preparen un repertori de grans temes del pop i del rock.

El Torre Queralt és un centre de màxima complexitat, i “molts dels alumnes que venen es troben al llindar del fracàs escolar perquè tenen problemes d’autoestima, absentisme o conflictivitat a l’aula, però el dia que es fa aquesta activitat, no falta ningú i la conflictivitat desapareix”, va afirmar el director executiu de l’Orfeó, Xavier Quinquillà. La primera edició de l’any passat va acabar amb un petit concert per a les famílies dels alumnes a la seu de l’Orfeó, que va contractar un bus des del Secà. “Aquest any volem anar més enllà i estem planificant organitzar un festival al Secà”, va celebrar Quinquillà.

El directiu de l’Orfeó va explicar els últims projectes socials i educatius que porten a terme ahir a la sisena jornada anual d’Educació 360 a Terres de Lleida, que es va celebrar a la seu de l’Orfeó. Educació 360 és una aliança entre diverses organitzacions públiques i entitats que pretén “garantir el dret a aprendre més enllà de l’escola”. La coordinadora de la xarxa territorial a Lleida, Àngels Torrelles, va explicar que l’objectiu del projecte és aprofitar “el potencial que té la cultura per crear oportunitats educatives i trencar desigualtats que hi pugui haver en l’accés”. Per la seua part, Òscar Costa, gerent de la fundació Verge Blanca –l’entitat del projecte referent a Lleida– va destacar la necessitat de “visibilitzar com els agents culturals poden ser importants en l’àmbit educatiu, ja que moltes entitats desenvolupen aquestes tasques però de vegades no en són conscients”. Així mateix, va valorar que “la cultura és un element d’integració social”.

En la jornada d’ahir es va fer un taller per reflexionar sobre possibles millores d’activitats educatives, i diverses entitats van explicar els projectes que estan desenvolupant: el Grup Sardanista Montserrat, el Grup Cultural Garrigues, Cavaller Narcís d’Ivars d’Urgell, el casal popular l’Àrreu de Mollerussa i la Corrandescola Ponent. També hi va participar la directora de l’aliança, Maria Truñó.