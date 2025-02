Els delictes sexuals van augmentar un 14,6% el 2024 a la demarcació

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els delictes contra la llibertat sexual van augmentar un 14,6% l’any passat a les comarques de Lleida respecte a l’any anterior, de 268 a 307 casos, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior. Això suposa sis casos setmanals de mitjana. Del total, hi va haver 133 denúncies per agressions sexuals amb penetració, un 26,7% més que a l’exercici anterior (105), i 174 de la resta de delictes sexuals (tocaments i assetjament, entre d’altres) mentre que el 2023 hi va haver 163 casos (+6,7). De les 307 denúncies, 128 van ser a la ciutat de Lleida, la qual cosa representa un descens de l’1,5%, si bé pel que fa a agressions sexuals amb penetració l’augment va ser de l’11,8%, passant de les 51 de 2023 a les 57 de l’any passat. En el seu conjunt, la criminalitat convencional va registrar un augment del 6% l’any passat en les comarques lleidatanes, amb 18.667 casos, pels 17.609 de l’any anterior. És a dir, més d’un miler de casos més. Respecte als delictes contra el patrimoni, hi va haver una xifra similar en robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions amb 1.456 denúncies, lleugerament superior a les 1.443 de l’any anterior. En canvi, hi va haver un important repunt dels robatoris amb violència amb intimidació, passant dels 395 casos de 2023 als 469 de l’any passat, un increment del 18,7%. Pel que fa a furts (robatoris a la distracció), el més comú dels delictes contra el patrimoni, hi va haver 4.451 denúncies per les 4.676 de l’any anterior, un descens del 4,8%. A la capital del Segrià hi va haver 383 robatoris violents o amb intimidació (un 33% més), 486 en domicilis i establiments (un 3% més) i 2.425 furts (un 10,4% menys). Quant a delictes de sang, hi va haver tres homicidis, la mateixa xifra que el 2023, i 17 temptatives d’homicidi, un increment del 30,8%. D’altra banda, van augmentar un 7,4% els casos de tràfic de drogues (de 135 a 145) mentre que la cibercriminalitat va registrar un descens del 10,2%, passant 4.745 denúncies de 2023 a les 4.263 de 2024, la pràctica totalitat (3.999) van ser estafes informàtiques.

Val a recordar que divendres es va celebrar la junta local de seguretat de Lleida ciutat, on els delictes han augmentat un 13% (vegeu SEGRE d’ahir). Posteriorment, va comparèixer la consellera d’Interior, Núria Parlon, que veu “prioritari” incrementar la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra a Lleida.