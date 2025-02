El Lleida Convention Bureau es promociona al Meeting and Incentive Summit de Madrid

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Convention Bureau (LCB), del departament de Turisme de la Paeria, participarà els dies 11 i 12 de febrer al Meeting and Incentive Summit (MIS), que se celebrarà al Palacio del Negralejo de Madrid. Aquesta trobada, organitzada pel Grup Eventoplus, reuneix 200 organitzadors d’esdeveniments i 100 expositors, entre destinacions, hotels i espais singulars. L’objectiu és generar noves oportunitats de negoci en el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Amb una agenda tancada amb 15 professionals, el LCB aprofitarà aquesta cita per promoure Lleida com a destinació per a congressos i esdeveniments professionals. El 2024, l’organisme va assessorar una cinquantena d’esdeveniments, atraient 12.000 visitants professionals a la ciutat. Destaca especialment l’impacte en sectors com l’agroalimentari, així com la col·laboració amb el sector privat per facilitar serveis i infraestructures.

Per al 2025, el LCB ja treballa en una vintena d’esdeveniments, tres dels quals preveuen portar més de 500 persones a Lleida. Amb aquesta estratègia, la ciutat reforça la seva posició dins el turisme de congressos i negocis, apostant per la captació de nous esdeveniments i l’enfortiment del sector MICE.