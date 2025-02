La Paeria de Lleida ofereix la Marxa Nòrdica com a nova activitat saludable i social

La Marxa Nòrdica, dins del programa "Caminar és fer salut", és una proposta per a persones amb dificultats per a les caminades de més recorregut i que complementen les activitats que ofereix la Paeria.Ajuntament de Lleida

La Paeria ha posat en marxa l’activitat Marxa Nòrdica, unes sortides quinzenals de dos quilòmetres que combinen trams urbans i naturals, principalment per l’Horta. L’objectiu és oferir una opció adaptada dins del programa municipal d’activitats saludables, amb grups reduïts i l’acompanyament de tècnics esportius i socials.

Les caminades comencen i acaben amb exercicis i estiraments i formen part del programa “Caminar és fer salut”, pensat per a persones amb dificultats per fer recorreguts més llargs. Les sortides es faran fins a l’abril, amb trobades a les 09.30 h a l’avinguda de Blondel, 1. La propera cita serà el 21 de febrer. L’organització facilita els bastons per a la marxa. Aquesta iniciativa promou l’activitat física i la interacció social, contribuint a la salut física i mental dels participants.