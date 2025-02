Robatori en un bar d'Instituts-Sant Ignasi

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir un robatori que es va produir ahir a la matinada en un bar situat a la cantonada dels carrers Isaac Albéniz i Alcalde Costa, al barri Instituts-Sant Ignasi.

Un portaveu policial va explicar que cap a les 8.00 hores havien estat alertats per un veí que els va explicar que hi havia una de les portes d’accés al local amb un vidre trencat. Fins al lloc va acudir una patrulla, que va fer una inspecció ocular i va posar una cinta. La Policia catalana estava pendent que el responsable de l’establiment acudís a comissaria per presentar la corresponent denúncia i explicar quins articles li havien sostret.