“La vida és més que les capacitats intel·lectuals”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Les persones talentoses són aquelles que dibuixen trajectòries amb resultats per sobre de la mitjana, i les que no ho són dibuixen trajectòries amb excuses per sobre de la mitjana. El talent pot tenir factors innats, però és absolutament desenvolupable”. Així ho va valorar el professor i consultor Xavier Marcet ahir en la sisena jornada de formació de professorat en alumnes amb altes capacitats que va organitzar el col·legi El Carme a la UdL. Marcet va afirmar que “les capacitats s’han d’incorporar i modular en una lògica de creixement equilibrat, perquè la vida són moltes més coses que les capacitats intel·lectuals. Els contextos de creixement emocional i de sociabilització són molt importants”. En la jornada també va participar l’expert en Neuroeducació Jesús Guillén i es van portar a terme diversos tallers.