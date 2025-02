El 21% dels pisos llogats a la ciutat Lleida portaven menys d'un dia al mercat

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons un estudi recent publicat per Idealista, el 21% dels habitatges llogats a Lleida durant l'últim quadrimestre de 2024 van estar disponibles al mercat per menys de 24 hores, el que suposa un increment de tres punts percentuals respecte al mateix període de l'any anterior.

Aquesta tendència dels "lloguers exprés" també s'ha observat en altres ciutats catalanes. A Barcelona, un 20% dels pisos llogats en l'últim quadrimestre van estar menys d'un dia al mercat, sis punts més que en 2023. La situació és encara més extrema a Girona, on el percentatge arriba al 29%, situant-la com la segona ciutat de l'Estat amb major proporció de lloguers ràpids, només per darrere de Vitòria (32%). En contrast, a Tarragona aquestes xifres han disminuït del 20% al 15% en el mateix període.

A nivell provincial, la demarcació de Barcelona va registrar un 22% d'habitatges llogats en menys d'un dia, enfront del 17% de l'any previ. A Girona, el percentatge va pujar sis punts fins al 27%, mentre que a Lleida l'increment va ser de dos punts, arribant al 19%. La demarcació de Tarragona també va experimentar un augment de quatre punts, fins al 23%.

En el conjunt de l'Estat espanyol, el fenomen dels lloguers exprés es va mantenir estable en un 17%, només un punt per sobre de les xifres de l'últim quadrimestre de 2023. Després de Vitòria i Girona, les ciutats amb major proporció d'aquests lloguers ràpids van ser Sant Sebastià (28%), Lugo i Burgos (ambdues amb un 26%), i Santa Cruz de Tenerife (24%).

És destacable el cas de Barcelona, on l'increment d'aquests lloguers ha estat el més pronunciat, passant del 14% al 20%. Per contra, a Madrid només un 13% dels pisos llogats van estar menys d'un dia al mercat, tres punts menys que en el període anterior.