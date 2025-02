Els veïns de Lleida demanen que el nou contracte de brossa permeti descomptes i multes pel reciclatge

La Federació d’Associacions de Veïns (FAV) va reclamar ahir que el nou contracte de neteja viària i recollida de la brossa permeti bonificacions en la taxa per premiar els ciutadans que reciclen i també sancions per als que no ho fan com caldria. Una proposta que va fer el seu president, Toni Baró, després que aquest diari avancés les condicions del nou contracte, que durarà deu anys, està valorat en 309 milions d’euros i es debatrà en el ple d’aquest mes. “Ho van anunciar [bonificacions i recàrrecs] fa ja diversos anys per als barris amb la recollida porta a porta però de moment no ens consta que s’hagi avançat en aquest aspecte i creiem que és clau per motivar la ciutadania que recicli més; si no ho fan per una qüestió de principis o convicció, que ho facin per estalvi, però s’ha de compensar el que ho fa bé i castigar el que no”, va dir Baró.

En aquest sentit, també proposa que tots els contenidors, siguin de la fracció que siguin, tinguin un sistema d’obertura automàtica amb un clauer amb xip o una aplicació mòbil. El plec de condicions del nou contracte només preveu incorporar aquesta tecnologia als de la fraccions orgànica i resta i Baró creu que generalitzar-ho milloraria el reciclatge. “És una bona mesura, però creiem que no s’ha de quedar tan sols per als d’orgànica i resta, haurien de tenir-lo totes les fraccions i és una mesura que ajudaria a augmentar els nivells de reciclatge a tota la ciutat”, va assenyalar Baró. Segons les últimes dades facilitades per l’ajuntament, el nivell de recollida selectiva és del 37,8%. Val a recordar que la Generalitat ha marcat per llei que el 2035 la taxa de reciclatge mínima dels municipis sigui del 65%.

Quant a la implementació de la recollida porta a porta a Llívia, Sucs i Raimat, Baró va considerar que “és un sistema que pot arribar a funcionar” per la tipologia d’habitatges que hi ha en aquestes poblacions.

El grup municipal del Comú va reclamar un major control del servei que presti la concessionària, com també van demanar ahir el PP i ERC, i que l’ajuntament “està pagant per serveis que no es donen”. També va dubtar que amb aquest contracte es compleixin els objectius de reciclatge marcats per la Generalitat.