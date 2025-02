Maquinària per a la neteja de la via pública a la seu de l’actual concessionària, Ilnet.AMADO FORROLLA

El nou contracte de neteja viària i recollida de residus urbans de Lleida preveu doblar les hores de feina dels escombriaires a la primera corona de la ciutat (la zona compresa entre Passeig de Ronda, Príncep de Viana i la canalització), un 17% en el Centre Històric i un 20% en la resta de barris. Així ho ha detallat aquest migdia la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, en la roda de premsa per presentar els plecs de condicions del nou contracte, que serà de 10 anys i té un valor anual de 26 milions d’euros, un 75% més que l’actual, adjudicat el 2006, dels quals 14 anirien per a neteja i 16 per a la recollida d’escombraries. Al principi entraria en vigor al setembre, però Iglesias ja ha avançat que el prorrogaran fins finals d’any.

"Netejarem moltíssim més, el nou contracte permetrà gestionar les deficiències de l’actual", ha dit la tinenta d’alcalde, que ha precisat que a més d’augmentar les hores de treball també incrementaran el personal i la maquinària. "Incrementarem en un 37% el personal, passant dels 106 treballadors actuals fins els 146, i també augmentarem el nombre de vehicles i maquinària dels 26 d’ara fins els 66, un 153% més", ha concretat. També augmentaran els horaris de neteja els caps de setmana i dies festius i incorporaran un reforç especial a la tarda. Així mateix, s’habilitaran tres equips d’acció immediata per solucionar incidències i la nova concessionària haurà d’adquirir una nova màquina per netejar paviments amb vapor calent. A més d’aquestes millores i reforços en el servei, Iglesias va fer una crida a la ciutadania a ser cívica per tenir la ciutat el més neta i confortable possible.

En relació amb la recollida d’escombraries, Iglesias ha anunciat que tots els contenidors de la fracció orgànica i resta tindran un sistema d’obertura amb un clauer amb xip o amb una aplicació mòbil, tal com va avançar aquest diari. Els barris en tenir-los seran Pardinyes i Balàfia i després s’expandiran progressivament per la resta de Lleida. En aquest sentit, la tinenta d’alcalde ha assenyalat que la finalitat de l’obertura amb xip o amb app és "perquè la Unió Europea ens exigeix recopilar dades de la recollida de residus per tractar-les, analitzar-les i poder veure la participació ciutadana de cada barri amb el reciclatge". Ha afegit que, de cara a un futur, aquestes dades permetran aplicar bonificacions per als ciutadans que reciclin correctament i sancions per als que no. "No ho farem fins que no sapiguem amb seguretat que el 95% de les dades que es recopilen amb aquesta tecnologia són fiables", ha assegurat Esglésies, que ha afegit que les dades que recopilin els xips també serviran perquè els tècnics municipals puguin tenir més controlde les actuacions de l’empresa concessionària i verificar que compleixen tot l’acordat.

D’altra banda, la recollida porta a porta, que fins ara només es fa en Ciutat Jardí i Vila Motncada, s’ampliarà a Llívia, Sucs, Raimat i els polígons industrials. També es farà recollida porta a porta de totes les fraccions als comerços de l’Eix, mentre que en els de la resta de la ciutat hi haurà servei de recollida de paper i cartró. La tinenta d’alcalde ha afegit que en l’Horta hi haurà 70 àrees de contenidors de totes les fraccions tret de d’orgànica i que d’aquestes unes 20 seran en zones pavimentades i tancades i comptaran amb dos contenidors de cada fracció. També augmentaran el servei de recollida de voluminosos amb un equip a la nit i dos a la tarda tots els dies de la setmana i s’activarà un servei de recollida d’escombraries fora dels contenidors que estarà actiu tots els dies de l’any.