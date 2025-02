Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana no s’esperaven la violència que hi va haver dimarts a la tarda a la plaça Josep Solans de Lleida després que una patrulla del primer cos recriminés a un ciutadà que portés un gos de raça potencialment perillosa sense lligar ( vegeu SEGRE d’ahir ).

“Ens va sorprendre la reacció dels veïns”, van admetre tant l’intendent en cap de la Urbana, Josep Ramon Ibarz, com l’inspector Xavier Ribelles, cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Segrià dels Mossos. Van dir que l’incident, que es va saldar amb tres detinguts (dos homes i una dona), tres agents dels Mossos ferits i una veïna de 70 anys lesionada, és un cas “particular” però que aquests dies intensificaran el patrullatge i la vigilància a la zona.

L’inspector Ribelles va ser contundent i va assegurar que “el nostre objectiu també és transmetre que no hi hagi sensació d’impunitat”, va advertir que “qui ataca la policia ha d’entendre que pagarà conseqüències”.

Per la seua part, la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, va afirmar que “aquesta és una situació particular a la plaça Josep Solans i no podem criminalitzar ni generalitzar en tot el Centre Històric. Són persones conegudes i que tenen un seguiment policial des de fa temps”.

Així mateix, el segon tinent d’alcalde i regidor d’Acció Social, Carlos Enjuanes, va explicar que les famílies i persones conflictives que tenen detectades viuen en pisos de protecció de la Paeria, la Generalitat i també privats.

Tots els inquilins hi estan de forma legal i va recordar que “cometre un delicte no vol dir que et quedis sense pis”.

Quant als tres detinguts, tots ells van quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Així mateix, familiars dels afectats van denunciar ahir que “hi va haver abús policial” i que la veïna ferida va patir una fractura al braç i haurà de ser intervinguda.

La situació ha generat malestar veïnal. La Plataforma Som Veïns va reiterar que fa anys que alerten sobre dos edificis propietat de les administracions a la zona, on algunes persones es dediquen a la delinqüència i a l’incivisme i a acovardir els residents.