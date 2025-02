Batalla campal al Barri Antic de Lleida per un gos perillós sense lligar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri antic de Lleida va ser l'escenari ahir d'una batalla campal que va deixar un balanç de tres detinguts (dos homes i una dona), tres agents dels Mossos ferits, una veïna ferida i dos contenidors cremats. L'incident es va originar quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra va requerir a un ciutadà que portava un gos de raça potencialment perillosa sense lligar a la plaça Josep Solans.

Segons fonts policials, el propietari del gos va mostrar una actitud poc col·laborativa i altres persones s'hi van sumar, atacant els agents. Els Mossos van demanar reforços i fins al lloc van acudir patrulles de Seguretat Ciutadana, de l'ARRO i de la Guàrdia Urbana. Durant l'aldarull, en el qual van participar unes 50 persones, també van calar foc a dos contenidors.

Detencions i ferits

La policia va acabar detenint dos homes i una dona pels delictes de desobediència, resistència i atemptat a l'autoritat. A més dels tres agents contusionats, una dona de 63 anys va patir ferides i va haver de ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova. Testimonis van afirmar que una nena d'11 anys també va resultar ferida i serà examinada avui pel forense, mentre els seus familiars presentaran una denúncia.

Problemes al barri

La Plataforma Som Veïns assegura que fa anys que denuncia la situació en dos edificis propietat de les administracions on, segons afirmen, algunes persones es dediquen a la delinqüència, l'incivisme i a atemorir i expulsar els residents, per poder portar a terme activitats il·lícites "amb total impunitat i amb l'empara de les administracions".

"Hem estat testimonis, una vegada més, que quan s'actua contra els amos del barri, els incívics, els delinqüents i els traficants, la Urbana i els Mossos no són capaços de controlar aquestes persones que viuen al marge de la llei", assenyalen des de Som Veïns. Afirmen que es permet que la delinqüència i l'incivisme "s'ajuntin amb persones amb greus problemes d'addiccions i d'exclusió social, i tots estan concentrats en molt pocs metres".

Per això, reclamen que "d'una vegada per totes s'actuï contra la delinqüència i l'incivisme crònic al Centre Històric", i demanen poder viure amb salut, seguretat i dignitat, sent atesos i escoltats per les administracions. Cal recordar que al setembre passat els Mossos ja van detenir en un pis d'aquesta mateixa plaça un home acusat de traficar amb marihuana.

El barri antic de Lleida, especialment la zona al voltant de la plaça Josep Solans, fa temps que pateix problemes de convivència, incivisme i delinqüència. Veïns i entitats fa anys que denuncien una situació que consideren insostenible, amb habitatges ocupats on es concentren activitats il·lícites.

Les administracions s'han compromès en diverses ocasions a actuar de forma contundent, però els veïns consideren que les mesures preses fins ara han estat insuficients. Episodis com la batalla campal d'ahir posen de manifest la tensió latent que es viu al barri i la necessitat d'abordar el problema d'arrel.