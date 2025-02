Assalten per segona vegada en quatre mesos un restaurant de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un nou robatori amb força que va tenir lloc ahir a la matinada en un restaurant situat al barri de Cappont de Lleida. Es tracta del segon assalt que pateix aquest establiment en els últims quatre mesos, un fet que ha generat preocupació entre els empresaris del sector de la restauració de la ciutat.

Segons fonts policials, el robatori es va produir cap a les 2.00 hores de la matinada al restaurant Sultan Doner Kebab, ubicat al carrer Doctora Castells. Els lladres van utilitzar una pota de cabra per aixecar la reixa metàl·lica de la porta d'entrada i accedir a l'interior del local. Un cop dins, van sostreure el calaix que contenia els diners en efectiu.

Les càmeres de seguretat van captar com un individu encaputxat s'arrossegava per la zona de la barra, agafava el calaix i abandonava el restaurant en només 30 segons. Poc després, es va disparar l'alarma de l'establiment. Els investigadors confien que les imatges enregistrades siguin clau per identificar i detenir els autors del robatori.

Modus operandi expert

La policia sospita que darrere d'aquest assalt hi ha persones amb experiència en la comissió de delictes contra el patrimoni, atesa la rapidesa i l'efectivitat amb què van actuar. No es descarta que es tracti d'una banda organitzada que estigui perpetrant robatoris similars en altres establiments de la ciutat.

Augment dels robatoris

Segons dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior, l'any passat es van registrar a Lleida un total de 486 robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, xifra que suposa un increment del 3% respecte a l'any anterior, quan es van comptabilitzar 472 casos.