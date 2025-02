Denuncien que el gos potencialment perillós que va originar la batalla campal a Lleida continua anant sense lligar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar entre dijous i divendres tres persones per consumir begudes alcohòliques a la via pública, a la plaça Missions i la plaça Josep Solans. En aquesta última va tenir lloc la batalla campal de dimarts, que es va saldar amb 3 arrestats, 3 agents dels Mossos ferits, una veïna ferida i contenidors cremats. De fet, la Urbana va rebre ahir un avís que el gos de raça perillosa pel qual va començar el conflicte campava al seu aire, però els agents no el van trobar

La batalla campal va deixar un balanç de tres detinguts (dos homes i una dona), tres agents dels Mossos ferits, una veïna ferida i dos contenidors cremats. L'incident es va originar quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra va requerir a un ciutadà que portava un gos de raça potencialment perillosa sense lligar a la plaça Josep Solans.

Segons fonts policials, el propietari del gos va mostrar una actitud poc col·laborativa i altres persones s'hi van sumar, atacant els agents. Els Mossos van demanar reforços i fins al lloc van acudir patrulles de Seguretat Ciutadana, de l'ARRO i de la Guàrdia Urbana. Durant l'aldarull, en el qual van participar unes 50 persones, també van calar foc a dos contenidors.

Detencions i ferits

La policia va acabar detenint dos homes i una dona pels delictes de desobediència, resistència i atemptat a l'autoritat. A més dels tres agents contusionats, una dona de 63 anys va patir ferides i va haver de ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova. Testimonis van afirmar que una nena d'11 anys també va resultar ferida i va ser examinada pel forense, mentre els seus familiars presentaran una denúncia.