Educació retalla dos grups de primer d'ESO a Lleida i augmenta en tres els d'I3

Educació ha decidit finalment reduir dos grups de primer d’ESO a Lleida de cara al pròxim curs 2025-2026. Segons ha pogut saber aquest diari, un seria a l’institut Gili i Gaya i un altre al Maria Rúbies de la Bordeta, ambdós a la capital del Segrià. En total, a Lleida s’oferiran en la pròxima preinscripció 116 grups de primer d’ESO en els centres públics, davant dels 118 del curs actual. En canvi, l’oferta de línies d’I3 serà de 120 grups a les escoles públiques, la qual cosa en representa tres més que els 117 actuals. D’aquesta manera, Educació compleix el compromís de no tancar línies als col·legis Alba i Espiga, com havia previst al principi. En conjunt, la comarques de Lleida guanyen un grup respecte a aquest curs.

A tot Catalunya, els centres oferiran 3.004 grups d’I3, la qual cosa n’implica 25 menys (23 a la pública i 2 a la concertada). A primer d’ESO n’hi haurà 2.844, que són 58 menys, tots a la pública.

Un 47,6% de les classes d’I3 a Catalunya tindran 19 alumnes o menys i fins al 93,3%, un màxim de 20

Així, en conjunt es perden 81 línies en centres públics i 2 en concertats. Hi haurà més de 30.000 alumnes menys en global, però la consellera d’Educació, Esther Niubó, va subratllar que “no es tanca cap escola pública a Catalunya”. La de Maldà estava en risc.

Niubó va argumentar que l’oferta té en compte la reducció d’alumnes pel descens de natalitat, que han aprofitat per rebaixar la ràtio. Va detallar que el 93,2% dels grups d’I3 a la pública arrancarà el curs amb 20 nens o menys per classe, un 2,5% més que ara.

De fet, gairebé la meitat (un 47,6%), en tindran 19 o menys. A la concertada, un 55,4% començaran amb una ràtio de 20 com a màxim, un 5% més.

A més, als municipis amb una matrícula viva elevada (molts alumnes que arriben amb el curs començat), es preveu 17 alumnes per aula a I3. Destaca que la reducció de ràtios s’ha completat en tot el segon cicle d’Infantil i ja arriba a primer de Primària, i afegeix que aquesta mesura ha evitat el tancament de 63 grups a Catalunya.

Així mateix, entre les obres de nova construcció o ampliació figuren les de l’escola El Roser-ZER Plaurcén, al Poal (Pla d’Urgell).

La consellera no va voler concretar el dia d’inici de curs perquè abans vol debatre-ho amb els sindicats. La preinscripció a Infantil i Primària arrancarà el 12 de març i el 14 a ESO, i ambdós acabaran el 26. El 24 d’abril es publicaran les llistes provisionals i el 8 de maig serà el sorteig de desempat.

D’altra banda, Niubó va fer una crida a “desjudicialitzar l’educació” després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la alguns articles del decret de Batxillerat.

A més, ahir va començar la prematrícula per als alumnes de segon de Batxillerat per a la convocatòria ordinària de la selectivitat, que seran els dies 11, 12 i 13 de juny.

També es va obrir ahir la matriculació per a la Prova d’Aptitud Personal (PAP), prevista per al dia 5 d’abril, imprescindible per accedir als graus d’Educació Infantil i Primària. El termini per als dos tràmits acabarà el dia 26.