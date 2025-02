FormaOcupa tanca les portes amb 8.000 visitants

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 18a edició de FormaOcupa, el Saló de Formació i Ocupació de Lleida, ha tancat les portes aquest dissabte després de rebre uns 8.000 visitants procedents de la ciutat i la demarcació de Lleida, així com d'Andorra. Durant els tres dies de funcionament, del dijous al dissabte, el certamen ha acollit 75 empreses i entitats i ha estat l'escenari d'una setantena d'activitats, entre demostracions, xerrades, jornades i tallers.

Segons Oriol Oró, director general de Fira de Lleida, les claus de l'èxit d'aquesta edició han estat la reestructuració organitzativa i l'estreta col·laboració entre totes les institucions i entitats de la demarcació implicades en els àmbits de la formació i l'ocupació. En aquesta línia, ha destacat "l'excel·lent mostra de col·laboració entre institucions i público-privada", amb l'impuls i lideratge de l'Ajuntament de Lleida i el Departament d'Educació, el suport financer de la Diputació i la implicació de tots els consells comarcals, que ha permès el desplaçament de milers d'estudiants en autocar al saló.

Una de les novetats d'enguany ha estat l'ampliació de la superfície, l'horari i els dies d'obertura del saló, passant d'una a tres jornades i incloent també el matí del dissabte. Això ha afavorit la presència de persones que treballen però estan interessades en un canvi professional o de joves que han volgut assistir-hi amb les famílies fora de l'horari lectiu. De fet, s'ha detectat que alguns visitants han repetit, venint primer amb els centres educatius i tornant després amb més tranquil·litat per ampliar la informació del seu interès.

Orientació formativa i laboral

Durant FormaOcupa, l'espai del Departament d'Educació ha impartit microformacions a 250 joves sobre educació, formació professional i ensenyaments artístics, a més de fer atenció individualitzada a 150 persones sobre opcions formatives, idiomes i programes de noves oportunitats. Molts visitants també s'han interessat pel programa de portes obertes dels centres per conèixer amb més profunditat l'oferta d'estudis.

Per la seva part, l'Institut Municipal d'Ocupació (IMO) ha realitzat nombroses orientacions sobre àmbits laborals com l'administratiu, la construcció, la fusta, la neteja o la logística, i ha rebut sol·licituds d'informació sobre els seus programes. Pel que fa a les ofertes de feina, les relatives a treballs de magatzem, conducció de vehicles industrials i sanitat han estat les que han generat més interès entre els visitants.

Any rere any, FormaOcupa es consolida com una plataforma idònia per trobar oportunitats laborals, rebre orientació sobre possibilitats acadèmiques i professionals, informar-se sobre emprenedoria i, en el cas dels treballadors en actiu, conèixer les opcions de formació contínua. El saló està organitzat per l'Institut Municipal d'Ocupació, l'Ajuntament de Lleida, el Departament d'Ocupació de la Generalitat i Fira de Lleida, amb la col·laboració d'entitats com la Cambra de Comerç, la Diputació, els sindicats, PIMEC, el SOC i la UdL.