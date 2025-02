Cambridge examina d'anglès el doble de lleidatans que fa cinc anys

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 4.000 persones s’examinen cada any a Lleida per certificar el seu nivell d’anglès a través de la delegació de Cambridge a la demarcació, que ofereix exàmens oficials des del nivell més bàsic fins al C2 (Proficiency). El número ha anat creixent cada any de forma exponencial, fins a assolir el doble que tan sols fa un lustre. Ho va explicar ahir la Centre Exams Manager de la universitat anglesa a Lleida, Susan Pexton, en la trobada per a professors que va organitzar a la Universitat de Lleida (UdL). “Els nens estan començant més aviat a examinar-se, des dels vuit anys, i cada vegada aconsegueixen un nivell alt més primerenc”, va celebrar. En efecte, més joves tenen el B2 (First) o el C1 (Advanced) abans de començar la universitat, va indicar. “Molts volen anar a estudiar a l’estranger o anar a una universitat que requereix el B2, el nostre examen més sol·licitat”, va afegir.

La delegada de Cambridge a Lleida considera que l’interès en l’anglès creix perquè “els joves veuen que és una llengua viva que necessiten per viatjar o aconseguir una millor entrevista de feina”. Va subratllar que els nens tenen més eines per aprendre’l i estan més acostumats a l’idioma en part perquè veuen més pel·lícules i sèries anglosaxones en versió original. “Es nota en la millor pronunciació, la qual cosa a Espanya sempre ha costat”, va dir.

La majoria d’exàmens de Cambridge es porten a terme a la UdL, però des de la pandèmia també els fan en instituts i centres de la capital, Mollerussa, Fraga, Montsó, la Pobla o Vielha. Pexton va detallar que l’any passat es van examinar 60 alumnes del Joan Oró al mateix institut. “Portem més de 30 anys a Lleida i abans es concentraven tots al juny i al desembre, però ara estem fent exàmens tots els mesos”, va afegir. Així mateix, el centre està començant a examinar en ordinador i també ofereix versions for schools, proves de la mateixa dificultat però amb temes més adequats per a les escoles.

La jornada d’ahir, batejada com a Teachers Workshop, va reunir més de 50 professors d’anglès de Primària, Secundària i d’acadèmies amb l’objectiu de “motivar-los perquè puguin motivar més els seus alumnes”, va afirmar Pexton.

D’altra banda, hi va haver una xarrada sobre la IA, així com sobre com ajudar a millorar les redaccions. “El writing continua sent la part que més costa, on bastants resultats dels exàmens cauen en picat”, va concloure Pexton.