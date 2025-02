El Centre d’Art La Panera inicia “Afectivitat fluvial” un projecte sobre els vincles emocionals amb els rius

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre d’Art La Panera s’ha sumat al projecte Afectivitat fluvial, una iniciativa multidisciplinària que explora les relacions afectives de les poblacions riberenques amb els seus rius. El projecte inclou investigació artística, científica i activisme, fomentant una nova cultura basada en l’intercanvi de coneixements i experiències entre comunitats científiques, artístiques, tecnològiques i activistes.

En el marc d’aquesta recerca, els artistes Carlos Monleón i Asunción Molinos han visitat diverses comunitats de regants, musicòlegs, científics, geògrafs i agricultors, així com arxius documentals relacionats amb la conca de l’Ebre. Durant la seva residència a La Panera, han tingut l’oportunitat de conèixer de prop la biblioteca del centre i d’entrevistar pagesos del Segrià, que han compartit les seves experiències i el seu vincle amb el riu.

També hi participa la doctora en informàtica i comunicació digital Rosa Gil Iranzo, sota la coordinació d’un equip de treballadors culturals format per Laura Montañés, Danilo Pioli i Roser Sanjuan. El resultat de la investigació artística es materialitzarà en una publicació que es presentarà abans que acabi l’any. Afectivitat fluvial va néixer el 2023 gràcies a la col·laboració entre diverses entitats, incloent-hi La Panera, Homesession, l’Escola Politècnica de la UdL i la Fundación Conocimiento Zaragoza, amb el suport de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Paral·lelament, el Centre d’Art La Panera està ultimant els detalls del nou cicle expositiu, que s’inaugurarà el 22 de febrer amb la 13a Biennal d’Art Leandre Cristòfol. Recentment, La Panera va tancar les exposicions De Mart a Venus, Dora García. Books are the best things, Mirada Captiva, Gemma Villegas. 2025: Un viatge tipogràfic i la mostra col·lectiva Només si fa olor de terra, que van rebre un total de 3.543 visitants.