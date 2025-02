Turull insta a “no mirar a una altra banda” amb la multireincidència

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va afirmar ahir a Lleida que la multireincidència no es combat “mirant a una altra banda ni parlant-ne per avivar el foc o per recrear-se amb el problema”. Va defensar que “qui la fa l’ha de pagar des del primer moment” i va remarcar que Junts se centra en “la solució del problema” perquè ningú tingui “sensació d’impunitat”. “No ens valen les estadístiques, malgrat que diguin que la delinqüència només ha pujat un 4,5%, perquè hi ha una percepció d’inseguretat, una alarma social, i els polítics hem de donar respostes”, va subratllar, i va criticar les formacions que “es mouen per postureig o apriorismes ideològics, però mai fan res”.

Va confiar que tirarà endavant la proposició de llei que van presentar al Congrés contra la multireincidència, a la qual volen incorporar propostes sobre la singularitat de Lleida debatudes ahir en una jornada a la capital del Segrià, en la qual van participar també Marta Madrenas, diputada al Congrés; Anna Feliu, diputada al Parlament; i la portaveu del partit a la Paeria, Violant Cervera. En aquest sentit, Turull va advocar per canvis legislatius per protegir els agricultors que pateixen robatoris a les seues finques i Cervera va destacar la importància d’instal·lar més càmeres de vigilància a l’Horta.

D’altra banda, el secretari general de Junts va insistir que votaran no al Congrés si la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, manté la proposta de reducció de la jornada laboral “sense tocar una coma”. Creu que tindria “efectes devastadors” per a moltes empreses si no es tenen en compte “especificitats”. Així mateix, va argumentar que un salari mínim interprofessional uniformi a tot l’Estat “crea desigualtats” perquè a Catalunya el cost de vida és un 7,5% superior a la resta de l’Estat i es va mostrar contrari que ara, quan se’n materialitzi l’increment, tributi IRPF.