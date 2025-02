Lliures els investigats per 'tallar' la cara a un jove al Barri Antic

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar entre diumenge i ahir la posada en llibertat amb càrrecs per als quatre homes arrestats per la Guàrdia Urbana per la seua presumpta implicació en l’agressió amb arma blanca a un veí que va tenir lloc divendres passat al Barri Antic, segons van informar a aquest diari fonts judicials. La víctima, de 29 anys, va patir un tall d’uns 15 centímetres a la cara.

Tres joves de 19, 26 i 29 anys van ser arrestats dissabte a la nit per la Guàrdia Urbana. Un altre jove de 24 anys va ser arrestat diumenge. Tots per un delicte de lesions agreujades amb arma blanca. L’agressió es va produir cap a les 16.00 hores de divendres al carrer Sant Carles. La policia va fer una recerca per la zona però no va trobar els presumptes autors, que van ser detinguts dissabte i diumenge al carrer Boters.

Val a recordar que la setmana passada hi va haver un altre aldarull al Centre Històric. Veïns de la plaça Josep Solans es van enfrontar dimarts als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana. Hi va haver tres detinguts per desobediència i atemptat contra l’autoritat, tres mossos van resultar ferits i una dona va patir una fractura a un braç. També es van cremar contenidors. Arran d’això, els dos cossos policials van incrementar la vigilància al barri.