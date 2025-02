Operacions d'uretra amb una tècnica pionera a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Uroclínic Center, l’equip d’urologia de Clínic Lleida i de Mi NovaAliança, va fer divendres passat dos intervencions pioneres a les comarques de Lleida per tractar l’estenosi uretral significativa, afecció que provoca un estrenyiment del conducte urinari i dificulta la micció i la qualitat de vida del pacient. Les operacions, dirigides pels uròlegs Jaume Pelegrí, David García i Dr. Jordi Peña, es van fer amb una tècnica endoscòpica innovadora que utilitza un catèter de baló impregnat del fàrmac paclitaxel. Aquest medicament actua sobre els teixits per prevenir la recurrència de la cicatrització, evitant que el conducte es torni a tancar, un problema freqüent en els tractaments tradicionals d’estenosi uretral. Pelegrí destaca que “aquesta tècnica té una taxa d’èxit de fins al 80% en cinc anys, permetent una recuperació ràpida i minimitzant les recurrències”. Per la seua banda, García va subratllar que “aquest procediment mínimament invasiu permet als pacients recuperar-se en menys temps, evitant desplaçaments”, i Peña va afegir que “atansar tecnologies d’avantguarda a Lleida i al Pirineu és fonamental per millorar l’accessibilitat als tractaments i garantir una atenció de qualitat”. Als dos pacients se’ls va retirar ahir la sonda i van ser donats d’alta.