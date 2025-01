Uròlegs de Lleida porten la cirurgia robòtica a Cantàbria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip d’Urologia del centre de salut Clínic Lleida, format pels cirurgians lleidatans David Garcia i Jaume Pelegrí, en col·laboració amb els especialistes en cirurgia mínimament invasiva Jorge Rioja i Enrique Ramos, han impulsat el primer programa de cirurgia robòtica en la sanitat privada de Cantàbria.

Les intervencions han començat a l’hospital Santa Clotilde de Santander, mitjançant el sistema robòtic Da Vinci, que permet fer operacions amb menys risc de sagnia, una cicatriu mínima i amb una precisió més gran. Això s’aconsegueix gràcies a la visió més àmplia i clara i a la possibilitat d’accedir amb més estabilitat de l’instrumental quirúrgic a zones més complexes i de difícil accés, evitant possibles complicacions.

Els uròlegs Jaume Pelegrí i David Garcia són pioners i referents en cirurgia robòtica a Lleida i Aragó, on ja han format altres especialistes en diferents clíniques i hospitals. Ara exporten aquesta tècnica de cirurgia a Cantàbria, on han portat a terme quatre cirurgies robòtiques Da Vinci i vuit aquablations, la tècnica per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata per a homes que tenen dificultats per orinar, urgències miccionales (necessitat d’orinar sovint) i degoteig després d’orinar. Aquest últim procediment s’ha desenvolupat gràcies al Robot Aquabeam, que tracta la hiperplàsia benigna de pròstata.

Aquesta innovadora cirurgia robòtica que realitzen Pelegrí i Garcia és considerada com l’únic tractament quirúrgic definitiu per resoldre els problemes urinaris prostàtics, sense afectar la continència, la funció erèctil i preservant l’ejaculació.